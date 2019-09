Cuando salía con Charlie sentía que había abierto una puerta. Vi cómo la clase te hace creer que puedes lograr algo. No tenía muchas esperanzas para la relación. Había visto algo que no me correspondía ver. Muy pronto me di cuenta de que los amigos de colegio de Charlie nunca iban a visitar casas como la mía. O que si visitaban pronto se irían. Jamás conocerían íntimamente el caos.