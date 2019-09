En el complejo de las canchas de entrenamiento los profesionales están uno al lado del otro. Se podía ver cómo otros tenistas destacados se asomaban hacia la cancha donde estaba entrenando Nadal, como para comparar su nivel de preparación. Ellos entrenan arduamente, pero no así: no con la misma constancia, con esa energía y presión. Dan golpes duros, pero no tan duros.