"Soy bastante alto, mido 2 metros", escribió John Jarosz. "No puedo decirles cuántas veces me han preguntado cuál es mi estatura cuando estoy en la calle. Me han preguntado como un millón de veces si juego baloncesto. Y la cosa no acaba ahí. Me dan información adicional sobre un pariente suyo que también es alto, como si a mí me interesara eso".