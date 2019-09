El gen específico que los miembros que duermen poco de la familia de Johnson tienen aparece en alrededor de una de cada veinticinco mil personas. Sin embargo, existen otros genes que hacen que las personas sean menos susceptibles a necesitar ocho o más horas de sueño. Por ejemplo, existe el gen que Fu descubrió hace una década. Ella dijo que desde entonces ha encontrado algunos más que aún no ha descrito en revistas revisadas por sus colegas. Sin embargo, en general, los científicos desconocen qué tan extendido está el dormir poco de manera natural. Ptacek imagina que "no es poco común, pero no tampoco supercomún".