Esa noción comenzó a cambiar con la publicación de Aerobics de 1968, de Kenneth Cooper, un médico de la fuerza aérea que argumentó que cualquiera podía tomar medidas para evitar las enfermedades cardiovasculares con ejercicio "aeróbico" frecuente, como nadar o trotar, el cual aumenta la frecuencia cardiaca y la oxigenación, lo cual "mejora la condición general del cuerpo" y, por lo tanto, "construye una barrera protectora contra muchas formas de enfermedades y padecimientos". No obstante, fue difícil distinguir si la actividad física hacía que las personas fueran más sanas o si las personas sanas eran más proclives a mantenerse activas. En un estudio fundamental publicado en 1989, Cooper y sus colegas trataron de abordar este problema al considerar la aptitud física de los participantes, una medida determinada mediante la evaluación de su desempeño en una prueba en caminadora. Se cree que ese es el primer estudio a largo plazo de hombres y mujeres que demostró que a mayor nivel de aptitud física de una persona, menor era el riesgo de mortalidad, en especial debido a una enfermedad cardiovascular y el cáncer; sin embargo, notaron que la aptitud física no es lo mismo que la actividad física, que es la cantidad de movimiento que realiza una persona a lo largo de su vida diaria. La única manera que tenían los investigadores de conocer este último factor era pidiéndoles a las personas que describieran su conducta, un método mucho más impreciso que medir su capacidad cardiovascular en un laboratorio.