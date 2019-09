"Nuestras mujeres no tenían estos espacios y si los había, eran muy excluyentes y solo aceptaban a mujeres con estudios o profesiones, no a mujeres como la mayoría de nuestras madres", dijo Mendoza. Ella mantiene los costos bajos, la afiliación es gratuita y no hay cuotas anuales. Las entradas a los eventos mensuales cuestan entre 20 y 40 dólares, y Mendoza colabora con las afiliadas de Mami Chula en todos los aspectos, desde la fotografía hasta la venta de alimentos.