"Habiendo dicho eso, me gustaría enfatizar que no es un estudio de genes homosexuales, sino de lo que hace que la gente tenga una o más experiencias homosexuales", dijo Hamer, ahora autor y cineasta. El gen que identificó se encontraba en el cromosoma X, uno de los cromosomas sexuales, una ubicación que el nuevo estudio no marcó como parte importante de la homosexualidad.