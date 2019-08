El bloqueo gringo funciona como un libreto melodramático. Frente a él, los otros argumentos siempre parecen más complicados y farragosos. Se requieren estadísticas, datos o el respaldo de investigaciones periodísticas para explicar cómo la naturaleza del modelo, la ineficiencia política y la enorme corrupción del chavismo son las causas de la tragedia venezolana. Mucho más fácil es señalar a Donald Trump. Frente a las sanciones, el gobierno tiene un relato. La oposición, no. Y no importa que su relato sea simple o anticuado, sigue funcionando. El presidente de Estados Unidos no es un político. También él está más cerca del estereotipo que de la complejidad. Es un hombre irritante, con opiniones y modos indefendibles.