En marzo, Jessica May, activista negra de 33 años radicada en Maryland, fue sacada de su sesión en Facebook, y el sistema le pidió que presentara una identificación. May no se sorprendió en un inicio; ya le había sucedido que troles y críticos reportaran su perfil por presuntas violaciones de las reglas y dijo que había tenido que hacer el proceso de reactivación varias veces. Sin embargo, en esta ocasión, los intentos de May no sirvieron. Actualmente está usando Facebook desde un perfil que tenía para fines profesionales y que raramente usaba.