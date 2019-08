Me gustaba sentir el sol en mi rostro y el olor de las flores silvestres. Compartíamos emparedados y pizza, y veíamos películas de superhéroes juntos. A Dusty no le importaba si me cambiaba o no de ropa. Le leía fragmentos de mi libro favorito El principito, frases como: "Eres responsable para siempre de lo que has domesticado".