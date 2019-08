Después de pasar unas dos semanas en Irak, Aldaoud expuso su desgarradora situación en un video que fue publicado en Facebook. "No me dejaron llamar a mi familia, nada", dijo sobre los oficiales de inmigración estadounidenses. "Les supliqué. Les dije: 'Por favor, nunca he visto ese país. Yo nunca he estado allí'".