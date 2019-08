Él no estaba seguro de querer una familia, esa era la razón que me había dado. Lo que significaba que no quería ser absorbido en la mía con mis dos hijas: Vanessa, de 7 años, que nació preocupada, y Verónica, de 4 años, una niña que buscaba agradar a los demás y que me daba masajes en los hombros ("machaches") y me preguntaba: "¿Te estoy haciendo sentir mejor, mami? ¿Lo estoy haciendo bien?".