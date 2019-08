Es evidente que los argentinos somos tan italianos. Las pruebas abundan y hay una —casi menor— que siempre me impresiona. Nos ha pasado a todos los que alguna vez nos fuimos: caminar por una calle de una ciudad cualquiera y darte vuelta al escuchar, de pronto, voces en tu lengua. Lo he hecho mucho pero no hace tanto que, gracias a mi sordera creciente, empecé a equivocarme —o a entender—: me doy vuelta para descubrir, cuando escucho mejor, que lo que oigo no es argentino sino italiano verdadero. La música es la misma; la letra cambia un poco, pero cada vez me queda más claro que el idioma de los argentinos es un dialecto del italiano que usa palabras españolas.