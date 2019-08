No obstante, Vázquez después declaró que prefería no asumir la gobernación. Cientos de manifestantes se reunieron el 29 de julio afuera del Departamento de Justicia de la isla para denunciar a Vázquez por considerar que tiene demasiados vínculos con Rosselló y para demandar que ella no fuera la sucesora o que, de ser así, también renunciara.