Además, el mismo Castro ha declarado en repetidas ocasiones que no habla español con fluidez. Habló del tema por primera vez cuando se proyectó como una figura pública a los 35 años siendo el alcalde de San Antonio; luego volvió a hacerlo en su libro de memorias An Unlikely Journey: Waking Up From My American Dream (2018) y en otras apariciones en los medios. No tengo problemas al momento de creer que es sincero en su autoevaluación porque he escuchado a muchos estudiantes con historias de vida similares que también describen su dominio del idioma en términos negativos.