Se ha criticado a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por carecer de un plan para hacer crecer la economía mexicana. Esto es falso. AMLO tiene un proyecto económico claro y que representa un distanciamiento contundente respecto a gobiernos anteriores. Su dilema no es carecer de un plan, sino que lo que propone no logra ser suficientemente creativo como para no cometer errores del pasado.