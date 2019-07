Bernal, según recuerda su mentor, quería pedalear y nada más. Vivía con la mente enfocada en un futuro deportivo que veía con placer y anhelo. "Tenía claro que quería ser un gran ciclista. Apostarle a él no era difícil porque se veía el compromiso y los resultados", dijo Mazuera en entrevista con The New York Times en Español, mientras viajaba en auto rumbo a París.