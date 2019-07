La apariencia del sello falso en el evento parece que tomó por sorpresa a todos. Un vocero de la Casa Blanca le dijo a The New York Times que los funcionarios no revisaron la imagen antes de que apareciera en pantalla. Turning Point USA inicialmente dijo que no tenía idea cómo había llegado a la pantalla. ¿Había sido una broma o una declaración política? ¿O había sido simplemente un error de parte del equipo encargado del material audiovisual, que tal vez bajó la imagen equivocada de internet? Al principio esa parecía ser la explicación.