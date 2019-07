"La historia no se repite, pero las genealogías son importantes para entender el presente", leemos en Del fascismo al populismo en la historia, de Federico Finchelstein, una lectura global de cómo el populismo nació como respuesta al fascismo en los años cuarenta y se fue convirtiendo en un posfascismo que ha llegado hasta los Estados Unidos. "A partir de 2017, el populismo norteamericano se ha convertido en el posfascismo más relevante del nuevo siglo", afirma el escritor argentino y profesor de la New School for Social Research. Pero no el único: Venezuela, Brasil, Nicaragua, Rusia y diferentes Estados europeos también se encuentran en esa tensión entre populismo y posfascismo.