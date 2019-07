Como de supervivencia se trata, Stranger Things no solo ha incorporado el feminismo a su exitosa fórmula, sino también el imaginario de la Guerra Fría. Al parecer las series no encuentran el modo de representar a China, la auténtica amenaza a la hegemonía de los Estados Unidos (más allá de algunas apariciones menores, como en Mr. Robot); o no les interesa. Pero no cesan de sacar oro de la mina ochentera de Rusia (The Americans, Chernobyl). Y en un desvío inesperado respecto a la historia real de los centros comerciales, Starcourt Mall es financiado clandestinamente por la Unión Soviética, con la intención de volver a abrir el túnel con la realidad paralela donde viven los monstruos, en el marco de un programa de armamento muy poco convencional.