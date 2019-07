Eso ha sido lo que más me ha sorprendido de todo. En algún momento pensé que la gente… No estaba segura si me iban a entender, pero no quería cambiar el tono de cómo estaba hablando. Yo los escribo como los pienso y como los diría. Y no quería entonces bajarlos un poco el tono y hacerlos más neutral para que to el mundo entienda porque pienso que iba a perder un poco la esencia de lo que es. Y ahí fue que empecé a hacer el glosario.