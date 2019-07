Allie ha sido bendecido con unas piernas increíblemente rápidas y un cuerpo que envejece a una velocidad sorprendentemente lenta. Afirmó que su peso no ha fluctuado más de dos kilos y medio en 25 años. Casi no se enferma y no ha tenido una lesión de gravedad. En el 2008 sufrió un esguince en el talón de Aquiles. Ahora, comentó, padece de dolor en la cadera.