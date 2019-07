Se encontró evidencia de este proceso en ADN extraído de tres esqueletos filisteos de un cementerio de finales de la Edad de Hierro, aproximadamente de los siglos X y IX a. C. En estos tres adultos, los investigadores no encontraron los mismos marcadores genéticos europeos que vieron en los niños. No obstante, las condiciones del entierro evidenciaron que tanto los niños de principios de la Edad de Hierro como los adultos de finales de la misma pertenecían a la cultura filistea, de acuerdo con el equipo.