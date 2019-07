En una de sus columnas periodísticas, Juan Villoro afirmaba que "desde hace tiempo, las paredes de los baños públicos se encuentran en mejor estado. La razón es sencilla: no es necesario agraviarlas con injurias porque para eso existe Twitter". No deja se ser sorprendente la facilidad con que se multiplican los insultos, la efervescencia que producen, los linchamientos exprés que pueden promoverse a partir de un solo tuit. No solo tiene que ver con la condición de anonimato que abunda en esta red. También, aun usando el nombre y apellidos propios, Twitter regala una particular zona de confort, una distancia que permite acciones que quizás, en otras circunstancias, no se darían. Cuando leo algún tuit feroz y sardónico en contra de alguien, siempre me pregunto si su autor sería capaz de decirle lo mismo, de esa misma manera, si tuviera a esa persona frente a él. Twitter regala una ilusión de fuerza y valor. Escribe que nada queda. El año pasado, sin embargo, el suicidio de la actriz August Ames volvió a demostrar que los linchamientos digitales sí tienen consecuencias.