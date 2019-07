MATARAZZO: Me he vuelto un cabroncito más sarcástico, aunque en realidad no he cambiado gran cosa. Veo videos viejos míos, con mi sentido del humor de entonces, y pienso: "Guácala, ese es el tipo de persona del que me burlo ahora". La razón por la que soy sarcástico es una inseguridad profunda de la que no estaba consciente. [Se ríe]. Pero todo eso es humor.