Observar un eclipse total es una experiencia emotiva. "Ningún lenguaje podrá describir la belleza divina de este fenómeno", escribió el astrónomo Willem Jacob Luyten en The New York Times en enero de 1925. "Si lo has visto, la magnificencia de la corona se quedará para siempre en tu memoria como el espectáculo más sobrecogedor que nos ofrece la naturaleza".