El año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo de los niños migrantes: "Se ven tan inocentes. No lo son". En enero, Mark Morgan, director del ICE, apareció en Tucker Carlson Tonight, de Fox News, y declaró: "Los he visto y he mirado a sus ojos […], y he dicho: 'Este es un futuro pandillero de la MS-13'".