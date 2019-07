César Manrique, el gran visionario del arte y la ecología

Pero Manrique no ganó, en cambio, ni el Premio Nacional de Artes Plásticas ni ningún galardón internacional de arte, tal vez porque en los años ochenta todavía se vinculaba la expresión artística con formas concretas, abarcables, exhibibles (creo que está última palabra no existe, podríamos usar otro término?). Y las obras maestras de Manrique no podían transportarse ni cabían en ningún museo de arte contemporáneo. O, mejor dicho, solamente se pueden ver en el mayor museo de arte contemporáneo del mundo: la isla de Lanzarote (reserva de la biosfera desde 1993).