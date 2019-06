De vez en cuando corro en la calle cerca de mi casa, no muy a menudo. Como estoy envejeciendo, siento que no me quedan muchos 100 metros planos y no quiero desperdiciarlos practicando. ¿Puedes imaginarlo? Tengo marcas en la calle que me indican dónde están los 50 y los 100 metros y con eso me guío, pero no practico mucho. Simplemente soy buena para moverme y lo hago cuando tengo que hacerlo, sin importar lo que tenga que hacer.