Algunas personas que han visto el Mundial de Fútbol Femenino parecen creer que el desempeño atlético y la feminidad no pueden coexistir ("¿En serio la estadounidense Alex Morgan trae puesto maquillaje? ¿Su compañera Sydney Leroux usa pestañas postizas?") o, como en el caso de Ordega, parecen irritadas por la apariencia de las futbolistas. Tales reacciones responden a ideas anticuadas sobre cómo las mujeres, específicamente las atletas, deben presentarse: ser fuertes pero no tanto; atléticas y aun así femeninas, y femeninas pero no tanto como para usar labial.