"Todas las mañanas me levanto con ansiedad, preguntándome qué voy a hacer cuando se supone que debo estar trabajando", afirmó Yaling Jiang, de 26 años, estudiante de China y recién graduada de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, quien se suponía comenzaría sus prácticas el 10 de junio en una publicación de comercio que dirige The Financial Times.