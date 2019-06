El domingo 16 de junio se celebró la primera vuelta de las elecciones guatemaltecas y los resultados no son un buen augurio. La candidata de centro-izquierda Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), lideró los resultados con el 25,7 por ciento de los votos. Torres ha sido acusada de aceptar 2,5 millones de dólares en fondos de campaña ilícitos y no declarados. Pero esa acusación no fue un impedimento para aparecer en las boletas: Consuelo Porras, la desalentadoramente pasiva fiscala general, no presentó los cargos en contra de Torres sino hasta el día después de que se volvió oficial su candidatura presidencial, lo que garantizó su inmunidad.