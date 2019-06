Tanto Nakasone como Bolton, a través de sus voceros, se negaron a responder las preguntas acerca de sus incursiones en la red eléctrica de Rusia. Los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional también se rehusaron a hacer comentarios, pero señalaron que no les preocupaba la seguridad nacional por los detalles que aparecieron en el reportaje de The New York Times sobre el establecimiento de la red de energía rusa como un blanco; quizás esto indica que algunas de las incursiones tenían por objetivo que los rusos se percataran de ellas.