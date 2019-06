Tal desprecio por las humanidades es un error evidente. Si alguien necesita cursos básicos de retórica y filosofía, es nuestro presidente, quien, frente a los reporteros, parece incapaz de cumplir los más mínimos estándares de razonamiento. A menudo, responde sus preguntas con lugares comunes lanzados al azar, de una manera tan confusa como quien está leyendo un apuntador electrónico borroso y lejano. Luego, invoca un pasaje de la Biblia ("Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres" es una de sus favoritas) o alguna trivia fuera del lugar que no tiene casi nada que ver con el tema por tratar (suele recurrir al hecho de que el estado de Texas no recauda un impuesto sobre la renta). Si todo lo demás no funciona, desacredita la pregunta, el medio informativo e incluso al periodista.