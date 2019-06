Mi utensilio de cocina favorito es completamente ridículo, innecesario y barato: el rebanador de aguacate 3 en 1 Oxo Good Grips. La cosa me hace feliz. No me da miedo cortarme cuando yo (o uno de mis hijos) lo utiliza, y esas rebanadas uniformes lucen muy impresionantes al emplatar. No quiero decir que sería la primera cosa que me llevaría a una isla desierta, pero me gusta verlo en mi cajón.