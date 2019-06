No. Todos sabemos que eso no es cierto. Todo el mundo se equivoca y volverá a suceder. Pocas veces nuestros errores son tan grandes como los imaginamos y todos los demás tienen cosas más importantes que hacer que pensar en nuestros errores. Además, aunque es cierto que algunos errores son más importantes que otros —como darnos cuenta de que elegimos la profesión o la pareja equivocada— no tienen que ser los desastres del fin del mundo que percibimos. Así que respiremos profundo y entendamos que todo está bien y que el mundo no se desmoronará; luego, veamos cómo superarlo.