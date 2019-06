Para quedarme con mi familia me he atado a nuevas maneras de hacer las cosas. Dejé de comer y dormir como quisiera hacerlo. Me ejercito más y luego menos, luego no hago nada de ejercicio. He aprendido a depender más de los médicos, luego menos, luego nada. He buscado posibles curas con afán, luego menos, luego nada. Lo que más importa ya está frente a mí.