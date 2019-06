Si crees que puedes obtener tu empleo soñado, y lo solicitas, entonces existe la posibilidad, aunque sea muy remota, de que así sea. Si no crees que lo conseguirás, y no lo solicitas, está garantizado que no lo obtendrás. La autoconfianza no te vuelve bueno en lo que haces por arte de magia, pero sí te prepara para tomar los riesgos necesarios a fin de cumplir tus metas.