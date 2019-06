Sin embargo, la carta más fuerte que debe jugar Trudeau es la del cuidado medioambiental. Un acierto del primer ministro ha sido no recular con su plan de impuestos al carbono. Pero el gobierno podría dar pasos más contundentes. Por ejemplo, anunciar que no se construirá una segunda línea de Trans Mountain y reducir el apoyo económico y las ventajas fiscales que gozan las petroleras. Debería asimismo darle amplio margen de maniobra a Sheri Meyerhoffer, designada en abril como comisionada de la Responsabilidad de las Empresas. Este cargo será crucial: la comisionada deberá investigar denuncias relacionadas con las actividades de compañías canadienses en el extranjero, así como emitir recomendaciones y monitorear su implementación. Es un puesto muy importante para la agenda verde de Canadá, ya que varias mineras canadienses han sido señaladas de provocar, entre otras cosas, daños al medioambiente en distintos países, sobre todo en América Latina. El gobierno de Trudeau anunciará el alcance de las funciones de Meyerhoffer en las próximas semanas y sería un acierto que le dé poder para reflejar un proceder independiente que no sea puesto en entredicho.