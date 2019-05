Incluso The New York Times ha adoptado una postura a favor de los rencores al llamarlos "Tamagotchis mezquinos en nuestro bolsillo emocional". La serie de HBO Big Little Lies o Pequeñas mentiras quizá lo expresa de la mejor manera, cuando el personaje de Reese Witherspoon, Madeline Mackenzie, señala de manera práctica: "Me encantan los rencores. Los cuido como pequeñas mascotas".