Mejor aún: muévete. Tomarte un momento para dar una caminata ha demostrado que reduce el estrés y aumenta tu bienestar. Esto permite que tu cerebro se apacigüe un poco, de acuerdo con Liz Ryan, fundadora de Human Workplace y autora de Reinvention Roadmap: Break the Rules to Get the Job You Want and Career You Deserve. El objetivo es aminorar tu ansiedad de modo que puedas enfocarte en la negociación en turno.