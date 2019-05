Zuboff es autora de The Age of Surveillance Capitalism, un ambicioso libro que examina el nuevo tráfico corporativo de costumbres humanas y las consecuencias de ese fenómeno en nuestra sociedad. Cree que es absurdo —sin mencionar que estamos culpando a la víctima— decir que somos imprudentes con nuestra privacidad en línea. Más bien, argumenta, no tenemos otra opción. En internet es donde satisfacemos nuestras necesidades individuales porque no podemos hacerlo en la vida real. "El verdadero mundo institucional nos ha abandonado", me dijo.