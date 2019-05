"Yo me valgo de mis conocimientos y mi experiencia para investigar y evaluar un producto a fin de determinar si es algo que puedo utilizar en mis consultas", dijo Christopher Zoumalan, un cirujano plástico de Beverly Hills que publicó contenido sobre el evento para sus 21.500 seguidores en Instagram. "No tiene nada que ver con que la empresa me invite a cenar o a Cancún o lo que sea".