No digo que sería la decisión monetaria más sabia, pero yo no soy una empresa: soy una persona blanda, cuyo corazón late y quiero que me den un especial de una hora para despedirme de una serie como Detroiters en vez de que la hayan cancelado sin más en diciembre pasado. Santa Clarita Diet podría haber tenido la oportunidad de despedirse con desquicio. La nueva adaptación de Murphy Brown nunca tuvo la oportunidad de encontrarse con las protagonistas similares de The Good Fight.