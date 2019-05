En más de una ocasión, cuando nos sentábamos a hablar con el líder de alguna pandilla, el pastor se presentaba y, de inmediato, me dejaba hablar. Yo me quedaba estupefacto: estaba ahí como observador, no para hablar. Poco a poco me fui habituando a sus tácticas y aprendí a romper el hielo y a preguntar las cosas que verdaderamente quería saber: cómo funcionaban las pandillas, cuáles eran sus planes para Casa Blanca y qué lugar ocupaba la violencia en sus estructuras.