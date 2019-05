Sin embargo, no todos los rasgos de Pikachu están anclados en la realidad. Por ejemplo, su gorra de cazador fue incorporada después de su uso en el videojuego Detective Pikachu, que se lanzó por primera vez en Japón en 2016 e inspiró el filme. "No tiene sentido porque no sabemos cómo se mantiene todo el tiempo sobre su cabeza", comentó Nordby. "Y en realidad no puede ponérsela porque sus brazos son demasiado cortos. Entonces, ¿quién demonios le pone la gorra?". Ese es un misterio que ni siquiera Sherlock Holmes podría resolver.