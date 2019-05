Los resultados publicados por la ciudad como un conteo "no oficial final" a última hora del miércoles, mostraron que el voto de "Sí" ganó por menos de 2,000 votos. El voto por el "No" había liderado durante todo el día, hasta el último recuento actualizado por parte de los funcionarios electorales. Alton P. Dillard, el portavoz de las elecciones, dijo que el paso parecía seguro, pero los resultados finales no se certificarían hasta el 16 de mayo.