Pero eso no es cierto. El problema de tratar de poner la capacidad atlética en una sola dimensión se ilustra especialmente bien en un estudio de 2004 publicado en The Journal of Sports Sciences. Este analizó la testosterona y los diferentes tipos de fuerza entre levantadores de pesas de élite no profesionales y entre ciclistas u hombres de buena condición física que no fueran atletas. Los levantadores de pesas tenían más testosterona que los ciclistas y mostraban una fuerza más explosiva. No obstante, los ciclistas, que tenían niveles de testosterona más bajos que los otros dos grupos, tuvieron una calificación más alta en "carga de trabajo máxima", un tipo de fuerza de resistencia. En estos tres grupos, no hubo relación entre la testosterona y la fuerza explosiva, y se registró una relación negativa entre la testosterona y la carga de trabajo máxima. A pesar de que es pequeño, ese estudio no es una excepción: en toda la literatura científica se encuentran patrones similares complejos de relaciones mixtas, positivas y negativas con la testosterona dentro de una amplia gama de deportes.