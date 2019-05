• David Nutter regresa como director después de estar detrás de las cámaras para los primeros dos episodios y varios clásicos de la serie, entre ellos el de la Boda Roja ("The Rains of Castamere") y cuando Drogon incinera a los Hijos de la Arpía que pretendían asesinar a Daenerys ("The Dance of Dragons"). El próximo capítulo, que promete ser la gran batalla por Desembarco del Rey, correrá a cargo de Miguel Sapochnik.