Quizá cuando tus hijos te preguntan por qué no estuviste presente cuando ellos eran niños, no admites que tienes remordimientos secretos respecto a las oportunidades que pudiste haber perdido por ser incapaz de administrar tu tiempo. Podrías pensar algo como: "En efecto muy pocas veces vi a mis hijos despiertos cuando vivían en casa, pero me ascendieron más rápido que a cualquier otra persona de mi departamento". Quizá incluso podrías resistirte a hacerte responsable de tus actos en el presente debido a los remanentes del pasado. Podrías pensar algo como: "Bueno, a mi esposa podría gustarle que llegue a casa a cenar ahora que los chicos ya no están. Podría hacerlo, pero entonces tendría que explicarle por qué no llegué a cenar los últimos veinticinco años y eso es algo que no quiero hacer".